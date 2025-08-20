Ross-Béthio : un mort et plusieurs blessés graves dans un accident de car





Un grave accident de la circulation est survenu ce mardi 19 août 2025, vers 11 heures, sur l’axe Ross-Béthio, au niveau du croisement Kassac.



Selon les premiers témoignages, un véhicule de transport en commun en partance de Dakar pour le Fouta s’est renversé après l’éclatement de ses deux roues arrière. Le drame a coûté la vie à une personne originaire de Yawré, dans la commune de Gamadji Saré. Plusieurs blessés graves ont également été enregistrés et évacués à l’hôpital de Richard Toll pour une prise en charge médicale.



Les éléments de la gendarmerie se sont rendus sur place afin de sécuriser la zone et faciliter l’évacuation des victimes.



Cet accident remet une nouvelle fois au premier plan la question de l’état des véhicules de transport en commun et de la sécurité routière sur cet axe particulièrement fréquenté.

