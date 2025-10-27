Riz local : nouvel accord pour stabiliser le prix du riz blanc à 350 FCFA





Un accord visant à encadrer la commercialisation du riz issu de la production nationale a été conclu le 12 novembre 2025 entre le ministère de l’Industrie et du Commerce, les organisations de commerçants et les représentants de la filière rizicole. Selon le communiqué publié jeudi, cette initiative a pour objectif principal de renforcer l’intérêt pour le riz local et d’améliorer le soutien aux producteurs du pays.



Le ministère précise que le prix ex-usine du riz blanc a été fixé à 350 francs CFA par kilogramme. Cette mesure, souligne le document, doit permettre d’assurer une rémunération équilibrée aux producteurs tout en encourageant la consommation de produits locaux.



Dans le cadre de cet accord, les commerçants se sont engagés à acheter l’ensemble des quantités disponibles directement sur les sites de production. Un mécanisme d’indexation entre les importations et les achats de riz national a également été mis en place afin de favoriser un approvisionnement accru du marché par la production sénégalaise.



Une vaste campagne de communication, coordonnée par le ministère de l’Industrie et du Commerce, sera lancée pour mettre en avant les atouts du riz local et sensibiliser les consommateurs afin d’en augmenter la demande.



Le ministère du Commerce a par ailleurs annoncé la suspension provisoire des délivrances de DIPA, le temps que la production locale soit pleinement écoulée et que les niveaux de stock soient mieux évalués.



Pour assurer le suivi de l’accord et veiller à l’application des décisions, un cadre de coordination réunissant les ministères chargés du Commerce et de l’Agriculture a été institué. Le ministère de l’Industrie et du Commerce salue la conclusion de cet engagement et appelle l’ensemble des acteurs à collaborer pour garantir sa réussite.

