Risque de débordement du fleuve Gambie à Kédougou et Tambacounda

La Brigade des ressources en eau de Kédougou et de Tambacounda signale un risque de débordement du fleuve Gambie dans les prochains jours, en raison d’une hausse de 24 centimètres du niveau à la station de Kédougou.



Idrissa Ka, chef de la brigade, a indiqué que le fleuve affiche actuellement un niveau supérieur à celui de l’an dernier à la même période, où il mesurait 2,95 m. La cote d’alerte à Kédougou est fixée à 7 mètres. Ce jeudi 14 août, le plan d’eau a rapidement évolué à la station de Mako, atteignant 6 mètres à 8h00. À la même heure, la hauteur enregistrée était de 3,94 m contre 3,70 m la veille, soit une hausse de 19 centimètres par rapport au 14 août 2024 (3,12 m).



À la station de Gouloumbou, dans la région de Tambacounda, le niveau dépasse la cote d’alerte avec 4,86 m mesurés ce jeudi à 8h00, contre 4,65 m la veille. Cela représente une augmentation de 21 centimètres par rapport à la même date en 2024 (3,24 m).



La station de Simenti enregistre également un dépassement de la cote d’alerte, avec 5,67 m relevés ce jeudi à 8h00 contre 5,59 m la veille, soit une hausse de 8 centimètres par rapport à 2024 (5,20 m).



Si les précipitations persistent dans le bassin du fleuve Gambie, la cote d’alerte pourrait être atteinte dans les stations de Kédougou, Mako, Simenti et Gouloumbou. Cela pourrait entraîner des débordements localisés, des inondations dans les zones basses et accentuer celles déjà observées vers Kédougou, notamment dans la zone de Falémé.



Les populations situées sur les axes Kédougou-Mako et Simenti-Gouloumbou-Nétéboulou-Guénotto sont invitées à prendre des mesures préventives afin de limiter les désagréments pour les riverains et les infrastructures.

