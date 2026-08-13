Visiblement honoré par cette reconnaissance, l’ancien chef de l’État a exprimé sa gratitude aux autorités congolaises ainsi qu’aux responsables de l’université. Il a salué une distinction prestigieuse, estimant qu’elle constitue une reconnaissance de son action en faveur de l’éducation au Sénégal.





Macky Sall n’était pas le seul ancien dirigeant africain distingué au cours de cette cérémonie solennelle. L’ancien président nigérien Mahamadou Issoufou et l’ancien président bissau-guinéen Umaro Sissoco Embaló ont également reçu le titre de Docteur Honoris Causa.





La cérémonie s’est déroulée en présence du président congolais Denis Sassou Nguesso. L’université a expliqué que ces distinctions visent à reconnaître le parcours des trois anciens chefs d’État, leur contribution à la vie institutionnelle de leurs pays et leur participation au rayonnement du continent africain.





Les trois récipiendaires avaient déjà été réunis à Kintélé en février 2021, à l’occasion de l’inauguration officielle de l’Université Denis Sassou Nguesso.



Depuis son départ de la présidence sénégalaise, Macky Sall continue de mener des activités sur la scène internationale. Sa nouvelle distinction au Congo-Brazzaville constitue ainsi une marque supplémentaire de reconnaissance internationale pour l’ancien dirigeant sénégalais.

