L'ancienne députée Maimouna Sène est sortie de son silence pour revenir sur les événements survenus le 29 juin dernier devant l'Assemblée nationale, lors de la séance consacrée à l'examen du projet de révision de la Constitution. Selon elle, sa présence sur les lieux répondait à une volonté de dénoncer ce qu'elle considère comme un « forcing » et une démarche susceptible de fragiliser la démocratie sénégalaise. À l'instar de plusieurs responsables et militants de l'opposition, Maimouna Sène affirme avoir participé à cette mobilisation pour contester la procédure engagée. Au cours des incidents, l'ancienne parlementaire indique avoir été interpellée avant d'être blessée. Elle dit avoir subi une blessure au genou à la suite des échauffourées qui ont éclaté aux abords de l'Assemblée nationale. Revenant sur cette séquence politique, Maimouna Sène estime aujourd'hui qu'il serait préférable de valider la décision du président Bassirou Diomaye Faye afin que la question soit tranchée par la voie référendaire. Pour elle, le recours au peuple constitue une issue démocratique permettant d'apaiser les tensions. L'ancienne députée appelle par ailleurs les acteurs politiques à privilégier le dialogue et à concentrer leurs efforts sur les préoccupations majeures des Sénégalais. Elle insiste notamment sur l'urgence de sortir le pays de l'impasse économique, de lutter contre le chômage et d'améliorer les conditions de vie des populations, estimant que ces défis doivent désormais constituer la priorité des autorités comme de l'ensemble de la classe politique.
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Révision constitutionnelle : Maimouna Sène revient sur son arrestation et appelle à privilégier le référendum
Rédigé le Jeudi 2 Juillet 2026 à 13:22 | Lu 145 fois Rédigé par Hanne Abou
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