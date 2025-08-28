Menu
Retraités de l’IPRES : une lettre ouverte dénonce des pensions dérisoires et réclame des mesures urgentes


Rédigé le Mercredi 3 Septembre 2025


Dans une lettre ouverte, des retraités de l’IPRES exigent une hausse immédiate des pensions, la suppression de l’impôt sur les retraites et une couverture médicale complète, dénonçant des priorités mal placées.


Des retraités et allocataires de l’Institution de Prévoyance Retraite du Sénégal (IPRES) ont adressé une lettre ouverte à la direction générale et aux autorités compétentes, exprimant leur indignation face à la gestion actuelle des pensions.

S’ils reconnaissent l’utilité de la nouvelle plateforme numérique de preuve de vie, qui facilite le pointage à distance, ils estiment que l’essentiel est ailleurs. « Notre problème n’a jamais été le clic de validation, mais la dignité de notre vie quotidienne », écrivent-ils, rappelant que des milliers de retraités, au Sénégal comme à l’étranger, peinent à vivre avec des pensions trop faibles pour couvrir leurs besoins élémentaires.

Ils dénoncent également les prélèvements fiscaux appliqués aux pensions, jugés injustes après une carrière entière de cotisations. À cela s’ajoutent des dépenses médicales lourdes, non couvertes par une protection sociale adéquate, et une perte de pouvoir d’achat face à la flambée des prix.

Les principales revendications

Les signataires exigent des mesures immédiates et concrètes, notamment :

  • une revalorisation substantielle des pensions, indexée sur le coût de la vie ;

  • la suppression de l’impôt sur les pensions de retraite ;

  • une couverture médicale complète et équitable, sans exclusions arbitraires ;

  • l’ouverture d’un dialogue sincère et transparent avec les représentants des retraités.

Un appel à la justice sociale

Les retraités rejettent toute tentative de réduire la modernisation numérique à un outil de communication, la qualifiant d’« écran de fumée » face à l’urgence de leurs difficultés.

« Assez de demi-mesures, assez de distractions numériques », écrivent-ils, réclamant respect et justice sociale pour ceux qui ont contribué à bâtir le pays. Faute de réponses rapides, ils préviennent qu’ils sont prêts à se mobiliser publiquement pour faire entendre leurs revendications.

