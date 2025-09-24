Rentrée scolaire 2025/2016 : le footballeur international Pape Matar Sarr vole au secours des élèves

À l’occasion de la rentrée scolaire 2025/2026, le jeune footballeur international sénégalais Pape Matar Sarr s’est encore distingué, non pas sur les pelouses européennes, mais sur le terrain de la solidarité. En effet, le milieu de terrain de Tottenham a posé un acte hautement symbolique et généreux en offrant plus de 650 kits scolaires aux élèves de sa localité natale. Cette initiative, pilotée par Me Amar, a pour but d’alléger le fardeau financier des parents d’élèves, souvent confrontés à des difficultés économiques à chaque rentrée. Grâce à cette donation, plusieurs familles ont pu préparer la reprise des cours dans la sérénité et la dignité. > « Pape Matar Sarr n’a pas oublié d’où il vient. Il veut que chaque enfant ait les mêmes chances de réussir à l’école », a confié Me Amar, coordinateur de l’opération, lors de la remise officielle des kits. Les bénéficiaires ont exprimé leur profonde gratitude envers le footballeur, soulignant l’importance d’un tel geste dans un contexte économique difficile. Cahiers, stylos, sacs et fournitures diverses ont été distribués dans plusieurs établissements de la zone, redonnant le sourire à des centaines d’enfants. Mais cet acte n’est qu’un maillon d’une chaîne d’actions sociales entreprises par le joueur. En effet, Pape Matar Sarr, à travers sa fondation, avait déjà débloqué une somme importante pour venir en aide aux familles sinistrées lors des fortes pluies du mois d’août dernier. Ces fonds ont permis d’apporter un soutien matériel et financier à plusieurs ménages touchés par les inondations, notamment dans les régions de Thiès et de la banlieue dakaroise. > « Les actions ne s’arrêteront pas là », a assuré Me Amar. « La fondation de Pape Matar Sarr compte étendre ses initiatives sociales sur l’ensemble du territoire national, afin de toucher davantage de communautés dans le besoin. » À travers ces multiples actions, Pape Matar Sarr prouve qu’il n’est pas seulement un talent sur le terrain, mais aussi un modèle de générosité et d’engagement citoyen. Son implication dans le social traduit une profonde volonté de rendre à sa communauté une partie de ce qu’il a reçu, tout en inspirant d’autres jeunes à suivre le même chemin.