Remaniement : Jean-Baptiste Tine adresse ses remerciements et félicite son successeur Mouhamadou Bamba Cissé


Rédigé le Dimanche 7 Septembre 2025 à 14:59 | Lu 51 fois Rédigé par


L’ex-ministre de l’Intérieur, Jean-Baptiste Tine, remercie le président et le Premier ministre après son départ du gouvernement et félicite son successeur, Mouhamadou Bamba Cissé.


Remaniement : Jean-Baptiste Tine adresse ses remerciements et félicite son successeur Mouhamadou Bamba Cissé

Le Général Jean-Baptiste Tine, ancien ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, a exprimé sa gratitude au président Bassirou Diomaye Faye et au Premier ministre Ousmane Sonko pour la confiance placée en lui durant son passage à la tête du département.

Dans un message publié sur sa page Facebook, il a déclaré que ‘’servir l’État à ce niveau de responsabilité fut un honneur et un privilège’’.

Remplacé samedi soir par Mouhamadou Bamba Cissé lors du remaniement ministériel, le Général Tine a tenu à remercier l’ensemble des forces de sécurité et collaborateurs du ministère pour leur ‘’dévouement, leur intégrité et leur sens du devoir’’.

Il a également félicité son successeur, à qui il a adressé ses vœux de réussite, tout en assurant de son ‘’soutien indéfectible dans la continuité du service de la République’’.

Concluant son message, l’ancien ministre a affirmé sa fierté d’avoir contribué au développement et à la sécurité du pays, tout en exprimant sa confiance en l’avenir d’un Sénégal ‘’plus souverain, plus juste et plus prospère’’.

🔹 aps




