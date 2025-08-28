Recul des niveaux d’eau dans le bassin du fleuve Gambie : bulletin du 3 septembre 2025





Kédougou, 3 septembre 2025 – Les dernières observations hydrologiques font état d’un repli généralisé des hauteurs d’eau dans le bassin du fleuve Gambie et ses affluents. Les mesures effectuées à 8h ce mercredi révèlent une diminution notable par rapport à la veille, bien que les niveaux demeurent globalement plus élevés que ceux enregistrés à la même période l’an passé.



Le fleuve Gambie

À Kédougou, le fleuve affiche 3,94 m, soit une chute de 67 cm en une journée. Ce niveau reste toutefois supérieur aux 3,03 m relevés en 2024, la cote d’alerte étant fixée à 7 m.

À Simenti, la baisse atteint 48 cm en 24 heures, avec un niveau de 7,22 m, encore bien au-dessus des 4,95 m mesurés l’an dernier. La cote d’alerte y est de 13 m.

À Mako, la hauteur est de 3,93 m, contre 3,07 m en 2024, en recul de 22 cm sur une journée. La cote d’alerte y est de 6 m.



Les affluents sous observation

La station de Diaguiri (en amont de Mako) enregistre 3,32 m, soit 61 cm de moins que la veille, mais largement supérieur aux 1,97 m de 2024.

À Afia Pont (Thiokoye), le niveau descend légèrement à 1,79 m, très proche des 1,74 m observés l’an passé.

À Niokolo Koba, la hauteur d’eau atteint 5,73 m, en baisse de 6 cm sur 24 heures, contre 4,41 m en 2024.

La station de Diahra Pont demeure stable avec 1,30 m, sans variation depuis la veille.

À Goumbayel, une faible progression est notée : 2,07 m contre 2,05 m la veille, bien au-dessus des 1,63 m relevés en 2024.

Enfin, à Sinthiou Malème, les niveaux sont désormais trop faibles pour être mesurés.



Une tendance à surveiller

Globalement, les données du 3 septembre 2025 confirment la poursuite d’une tendance à la baisse. Les services hydrologiques appellent les populations et les zones agricoles dépendantes du fleuve à la vigilance, tout en précisant que les cotes d’alerte restent encore éloignées.



