Recettes publiques : la DGID mobilise près de 2 915 milliards FCFA en 2025





La Direction générale des Impôts et des Domaines (DGID) a annoncé avoir mobilisé 2 915 milliards de francs CFA de recettes fiscales et domaniales au cours de l’exercice 2025. Cette information a été rendue publique à travers un communiqué officiel.



Ces résultats marquent une nette progression par rapport à l’année 2024, au cours de laquelle les recouvrements s’élevaient à 2 608 milliards FCFA. L’augmentation enregistrée atteint ainsi 307 milliards FCFA, soit une hausse de 12 %, dans un contexte économique caractérisé par une croissance du Produit intérieur brut estimée à 7,8 %.



Grâce à cette performance, la DGID a contribué à hauteur de 65 % aux recettes globales de l’État en 2025, confirmant sa place centrale dans la mobilisation des ressources publiques. Le communiqué précise également que les remboursements d’impôts accordés aux entreprises se sont élevés à 89,8 milliards FCFA, en progression de 5,5 %.



L’analyse des principales catégories de recettes fait ressortir une augmentation de 123 milliards FCFA des impôts directs, correspondant à une hausse de 9,6 %, ainsi qu’une progression de 184,2 milliards FCFA des impôts indirects, en hausse de 14,5 %.



Selon la DGID, ce niveau de croissance, inédit aussi bien en valeur absolue qu’en valeur relative, résulte d’une politique fiscale clairement définie par les plus hautes autorités de l’État, plaçant le civisme fiscal au cœur de la citoyenneté. Les actions menées en 2025, avec l’appui du ministère des Finances et du Budget, ont porté notamment sur la réorganisation de l’administration fiscale, le renforcement des dispositifs de suivi et de rappel, la facilitation des paiements, y compris via le mobile money, ainsi que l’intensification de la lutte contre la fraude et l’incivisme fiscal.



La DGID souligne également l’adhésion des entreprises et des ménages à l’effort national de mobilisation des ressources intérieures. Les progressions les plus notables concernent l’impôt sur les sociétés et sur les revenus (+8 %), la TVA intérieure (+20 %) et les revenus domaniaux (+68,1 %).



Pour l’administration fiscale, ces performances permettent au Sénégal de conforter sa position de leader en matière de mobilisation des recettes intérieures au sein de la CEDEAO. La poursuite du Plan de Redressement économique et social, la réforme du Code général des impôts, ainsi que l’achèvement des chantiers liés à l’élargissement de l’assiette fiscale et à la digitalisation complète des procédures fiscales, domaniales et cadastrales devraient soutenir cette dynamique en 2026.



Le communiqué met enfin en avant les avancées réalisées dans la sécurisation foncière, avec la délivrance de 8 000 actes de morcellement et de 12 024 certificats d’identification cadastrale au cours de l’année écoulée.

