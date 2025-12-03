Rebondissement dans l’affaire du double meurtre d’Aziz Dabala et Waly : Tarba Mbaye interpellé

Sur ordre du procureur de Pikine-Guédiawaye, Tarba Mbaye a été interpellé hier à l’aéroport international Blaise Diagne (AIBD) alors qu’il s’apprêtait à quitter le territoire. Conduit à la DIC, il est en cours d’audition dans le cadre de l’enquête.



Le chanteur a été cité par l’un des présumés meurtriers, Mamadou Lamine Diaw, qui l’aurait impliqué dans cette affaire. Cependant, assisté par Me Alioune Badara Fall, Tarba Mbaye conteste toute implication et affirme ne pas connaître son accusateur.



À ce stade, aucune mesure judiciaire n’a encore été prise à l’encontre de l’artiste. Les investigations se poursuivent afin de déterminer avec précision le rôle éventuel de Tarba Mbaye dans cette affaire qui a profondément choqué la scène artistique et le public sénégalais.



Les enquêteurs de la DIC restent mobilisés et promettent de communiquer les suites de l’affaire dans les prochains jours, alors que l’opinion publique suit cette affaire avec une grande attention.

