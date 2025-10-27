"Raxass dafa diott" : Sonko appelle à nettoyer la justice lors de son grand rassemblement





Lors de son « Téra Meeting » tenu ce samedi, le président du PASTEF, Ousmane Sonko, a abordé plusieurs sujets d’actualité, notamment la gestion gouvernementale, la coalition « Diomaye Président » et la justice.



Sur ce dernier point, le Premier ministre a tenu un discours ferme, soulignant que la reddition des comptes reste une exigence incontournable. Il a affirmé que toute personne impliquée dans des actes de corruption ou dans les violences survenues entre 2021 et 2024 devra en répondre.



Ousmane Sonko a ajouté qu’en cas d’absence de justice, les citoyens ne devraient plus « se fatiguer » ni s’acquitter de leurs obligations fiscales, marquant ainsi sa position intransigeante sur la transparence et la responsabilité.



dakaractu



