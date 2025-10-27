Puissance maritime historique: la Marine sénégalaise tire son premier missile antinavire !

Le ministre de la Défense a salué cette prouesse comme un symbole de modernisation et de professionnalisation des forces navales, rappelant l’importance stratégique du Sénégal dans la région ouest-africaine, notamment face aux menaces liées à la piraterie et au trafic maritime.



Selon des sources militaires, l’exercice a été mené avec un strict respect des protocoles de sécurité, et le missile a atteint sa cible avec précision, marquant un jalon dans l’histoire de la Marine sénégalaise.



Ce succès s’inscrit dans un plan plus large de renforcement des capacités navales, incluant l’acquisition de nouveaux navires, équipements et technologies de défense, afin de garantir la souveraineté maritime et la protection des ressources nationales.

