Puissance maritime historique: la Marine sénégalaise tire son premier missile antinavire !

Rédigé le Lundi 10 Novembre 2025 à 19:15


Dans une étape marquante pour la défense nationale, la Marine sénégalaise a réussi, pour la première fois de son histoire, le tir d’un missile antinavire lors d’un exercice militaire. Cet événement, qualifié d’« historique » par les autorités, illustre la montée en puissance des capacités maritimes du Sénégal et son ambition de sécuriser ses eaux territoriales.


Le ministre de la Défense a salué cette prouesse comme un symbole de modernisation et de professionnalisation des forces navales, rappelant l’importance stratégique du Sénégal dans la région ouest-africaine, notamment face aux menaces liées à la piraterie et au trafic maritime.

Selon des sources militaires, l’exercice a été mené avec un strict respect des protocoles de sécurité, et le missile a atteint sa cible avec précision, marquant un jalon dans l’histoire de la Marine sénégalaise.

Ce succès s’inscrit dans un plan plus large de renforcement des capacités navales, incluant l’acquisition de nouveaux navires, équipements et technologies de défense, afin de garantir la souveraineté maritime et la protection des ressources nationales.



Lat Soukabé Fall

