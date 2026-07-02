Le Premier ministre Ahmadou Al Aminou Lo a instruit les ministres concernés d’accélérer les actions de prévention des inondations afin que les principaux travaux d’assainissement soient terminés avant la fin du mois de juillet. Il a également insisté sur l’achèvement du curage des réseaux d’évacuation des eaux pluviales dans les mêmes délais.

Ces orientations ont été données lors d’un conseil interministériel consacré à la prévention et à la gestion des inondations. Les ministres en charge de l’Assainissement, des Infrastructures, de l’Urbanisme, de l’Intérieur, de l’Environnement et de l’Énergie ont notamment été appelés à renforcer les dispositifs de prévention.

Le chef du gouvernement a demandé la mise en œuvre de mesures visant à limiter les risques d’électrocution liés aux inondations et la transmission d’un rapport présentant les principaux risques identifiés ainsi que les solutions proposées. Il a également insisté sur une meilleure collecte des ordures ménagères afin d’éviter l’obstruction des canaux de drainage, tout en renforçant les campagnes de sensibilisation destinées aux populations vivant dans les zones exposées.

Par ailleurs, il a préconisé le déploiement de motopompes et de systèmes de pompage à fort débit dans les secteurs où cela sera nécessaire. Les services compétents devront aussi garantir une alimentation électrique continue des stations de pompage pendant toute la période de l’hivernage afin d'assurer leur fonctionnement.

Concernant les ouvrages dédiés à l’évacuation des eaux pluviales, le ministre chargé de l’Énergie est invité à étudier les modalités permettant de reporter le règlement des factures impayées jusqu’à la fin de l’hivernage.

Selon le secrétariat général du gouvernement, la prévention des inondations reste freinée par plusieurs difficultés, notamment l’insuffisance des équipements de prévision et de surveillance. Plus de la moitié des 240 stations pluviométriques installées par l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie ne sont plus opérationnelles, ce qui réduit les capacités de suivi et d’anticipation des risques d’inondation.

