Préparatifs du Fête de l’indépendance du Sénégal : Babacar Diop se veut rassurant sur l’organisation à Thiès

À l’approche de la célébration du Fête de l’indépendance du Sénégal prévue le 4 avril à Thiès, le maire de la ville, Babacar Diop, affirme que les préparatifs progressent globalement dans de bonnes conditions. Malgré des délais jugés courts, les différents travaux engagés avancent de manière positive.

Selon l’édile, les principales difficultés concernent encore le pavage de certaines artères. Des opérations d’embellissement et d’aménagement sont en cours, notamment sur l’avenue Caen où se déroulera le défilé civil et militaire. Pour accélérer le chantier, l’entreprise chargée des travaux a été invitée à renforcer ses équipes.

La municipalité bénéficie également du soutien de l’AGETIP afin de finaliser certaines infrastructures. Parallèlement, plusieurs axes routiers font l’objet de travaux de réhabilitation et d’éclairage.

Dans le cadre de ces préparatifs, une opération de nettoyage baptisée « Thiès ville propre » a été lancée avec la participation de la Société nationale de gestion intégrée des déchets (SONAGED), dirigée par Khalifa Ababacar Sarr. Des équipes sont mobilisées dans différentes artères de la ville pour le balayage et le désensablement des chaussées.

Au-delà des aménagements urbains, plusieurs activités culturelles et scientifiques sont programmées. Un forum citoyen a déjà été organisé afin de recueillir les contributions des habitants et de les associer à l’événement.

Après la Aïd el-Fitr, un colloque scientifique intitulé « Thiès, la capitale du rail : genèse et évolution » réunira universitaires et historiens. Pendant deux jours, ils reviendront sur l’histoire de la ville, marquée notamment par le développement du chemin de fer installé en 1885 durant la période coloniale.

D’autres manifestations sont prévues dans les jours précédant la fête, notamment une randonnée pédestre, une veillée culturelle et une exposition consacrée aux grandes figures de la ville. Cette exposition sera organisée en collaboration avec le journal Le Soleil, qui conserve d’importantes archives sur l’histoire de Thiès.

La municipalité prévoit également des concours destinés aux élèves, en partenariat avec l’inspection d’académie de la région. Par ailleurs, l’installation des tribunes officielles a débuté le 10 mars.

Les festivités devraient se conclure par un concert du chanteur Youssou N’Dour le 4 avril.

Pour Babacar Diop, la réussite de cet événement dépendra de la mobilisation et de la discipline des habitants. Il a ainsi appelé les populations de Thiès à l’unité et au respect des consignes afin de faire de cette célébration un moment marquant.

La ville avait déjà accueilli la fête nationale en 1979 sous la présidence de Léopold Sédar Senghor, premier président du Sénégal. Une nouvelle tentative de délocalisation avait été envisagée en 2004, mais elle n’avait finalement pas abouti en raison d’un contexte politique tendu.