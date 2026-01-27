Menu
Dernier adieu à Halima Gadji : la figure du cinéma sénégalais repose à Yoff


Rédigé le Mercredi 28 Janvier 2026 à 14:46 | Lu 21 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


La cérémonie de levée du corps de l’actrice sénégalaise Halima Gadji s’est tenue ce mercredi à 15h00 au Centre Hospitalier de Traumatologie et d'Orthopédie (CTO) de Grand Yoff


À l’issue de cet hommage, l’inhumation a eu lieu au cimetière musulman de Yoff. La prière mortuaire a été accomplie à la mosquée du cimetière, en présence de nombreux proches, de collègues du monde artistique et de nombreux admirateurs venus lui rendre un dernier hommage.
 
Figure emblématique du cinéma sénégalais et panafricain, Halima Gadji a marqué des générations par son talent, sa prestance et la force de ses interprétations.

Son parcours artistique lui a valu une reconnaissance bien au-delà des frontières du Sénégal.
 
Son décès soudain a suscité une vive émotion et une profonde tristesse à travers le pays et sur tout le continent africain.

Le Sénégal perd une grande actrice, dont l’héritage artistique restera gravé dans la mémoire collective.


Lat Soukabé Fall

