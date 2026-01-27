Dernier adieu à Halima Gadji : la figure du cinéma sénégalais repose à Yoff

Figure emblématique du cinéma sénégalais et panafricain, Halima Gadji a marqué des générations par son talent, sa prestance et la force de ses interprétations.



Son parcours artistique lui a valu une reconnaissance bien au-delà des frontières du Sénégal.



Son décès soudain a suscité une vive émotion et une profonde tristesse à travers le pays et sur tout le continent africain.



Le Sénégal perd une grande actrice, dont l’héritage artistique restera gravé dans la mémoire collective.

À l’issue de cet hommage, l’inhumation a eu lieu au cimetière musulman de Yoff. La prière mortuaire a été accomplie à la mosquée du cimetière, en présence de nombreux proches, de collègues du monde artistique et de nombreux admirateurs venus lui rendre un dernier hommage.