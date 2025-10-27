Menu
PortailBac : le Sénégal franchit une nouvelle étape dans la digitalisation du Baccalauréat


Mardi 11 Novembre 2025


L’ANSD et l’Office du Baccalauréat ont lancé PortailBac, une plateforme numérique dédiée à l’inscription et à la gestion en ligne des candidats, marquant une avancée majeure pour le système éducatif sénégalais.


Le secteur éducatif sénégalais poursuit sa modernisation avec le lancement officiel de PortailBac, une nouvelle plateforme numérique destinée à l’enrôlement des candidats au Baccalauréat. Cette initiative, portée par l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD) et l’Office du Baccalauréat, a été présentée ce mardi lors d’une cérémonie présidée par le Dr Abdou Diouf, directeur général de l’ANSD.

L’événement a réuni plusieurs acteurs clés du système éducatif, dont Dr Saliou Ndiaye du ministère de l’Éducation nationale, Pr Cheikh Ahmadou Bamba Gueye, directeur de l’Office du Baccalauréat, et M. Abdoul Aziz Diouf, directeur général de l’Enseignement supérieur.

Le Pr Gueye a salué cette innovation qu’il qualifie « d’avancée majeure pour la gouvernance éducative ». Il a rappelé qu’elle s’inscrit dans la continuité des efforts de digitalisation déjà engagés : suppression des clés USB, numérisation des vignettes et archivage électronique des bulletins scolaires depuis 2006, réalisés grâce au programme PHASAOC en collaboration avec l’ANSD.

La présentation technique de PortailBac a été assurée par Mme Marie Hane Diop, qui a expliqué les principales fonctionnalités de la plateforme : inscription sécurisée, vérification automatique des données et gestion numérique des dossiers des candidats.

La cérémonie s’est conclue par la distinction de six agents de l’Office du Baccalauréat pour leur contribution exceptionnelle à la réussite du projet.

Avec PortailBac, le Sénégal renforce son engagement en faveur d’une administration éducative plus transparente, efficace et connectée.




