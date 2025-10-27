Podor : un feu de brousse ravage plusieurs villages des communes de Ndiayène-Pendao et Gamadji Saaré





Un feu de brousse s’est déclaré mercredi dans plusieurs villages des communes de Ndiayène-Pendao et Gamadji Saaré, situées dans le département de Podor, causant d’importants dégâts sur le tapis herbacé de la zone. L’information a été confirmée par Guiry Tall Mbaye, sous-préfet de l’arrondissement de Thillé Boubacar.



Selon l’autorité administrative, les populations locales, appuyées par les agents des Eaux et Forêts, ont réussi à maîtriser les flammes en fin d’après-midi.



“Le feu serait parti de Gamadji Saaré avant de se propager vers plusieurs villages de la commune de Ndiayène Pendao. Il a notamment touché Kotty, Hiwirgo, Mindieler et Sénébowol”, a précisé le sous-préfet.



L’incendie a ravagé une grande partie du couvert végétal, dans un contexte où la végétation dense due à une bonne pluviométrie favorise la propagation rapide des feux de brousse.



“Cet incendie survient en pleine période de récolte. La végétation, très fournie cette année, représente à la fois une richesse pour le bétail et un risque accru d’incendie”, a ajouté M. Mbaye.



🔥 Mesures préventives et sensibilisation

Le sous-préfet a rappelé qu’un Comité local de développement (CLD) s’était tenu deux semaines auparavant pour sensibiliser les éleveurs à la préservation des ressources pastorales.



À la suite de cette rencontre, les acteurs locaux avaient cotisé pour louer un engin destiné à la réalisation de pare-feux, dont les travaux ont débuté mercredi matin à Tatqui, un village de la commune de Fanaye.



Dans la même dynamique, les éleveurs et élus locaux ont convenu de créer une banque de carburant afin de faciliter les interventions rapides des services des Eaux et Forêts en cas de nouvel incendie.



Guiry Tall Mbaye a enfin lancé un appel à la vigilance, invitant les éleveurs transhumants à faire preuve de responsabilité pour préserver le tapis herbacé, essentiel à l’alimentation du bétail pendant plusieurs mois.

