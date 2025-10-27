Podor : un feu de brousse ravage plusieurs hectares entre Ouro Aly et Togan

Un important feu de brousse s’est déclaré mardi entre les villages de Ouro Aly et Togan, dans le département de Podor, détruisant plusieurs hectares de végétation avant d’être maîtrisé en fin de journée.



L’incendie, survenu vers 13 heures, a été contenu grâce à la mobilisation rapide des habitants, soutenus par l’association Dental Bamtaare Podor et les agents des Eaux et Forêts, selon Aïssata Samba Sow, chargée de la commission élevage de la commune de Guédé Village.



Elle a salué la solidarité communautaire qui a permis d’éviter que les flammes n’atteignent les habitations et les zones de pâturage. Aucun blessé n’a été signalé, mais des pertes matérielles et environnementales sont en cours d’évaluation.



Mme Sow a également appelé à renforcer les actions de sensibilisation sur la prévention des feux de brousse à l’approche de la saison sèche.



Depuis deux semaines, le département de Podor est confronté à une série d’incendies similaires. Le sinistre enregistré entre Ouro Aly et Togan s’ajoute à ceux survenus dans les communes de Gamadji Saré et de Ndiayène Pendao, où plusieurs hectares de végétation ont également été consumés.



