Un accident de la circulation s'est produit samedi dans la commune de Dodel, dans le département de Podor, faisant deux morts et plusieurs blessés.

Selon des témoins, un bus circulant sur la route nationale 2 s'est renversé après avoir tenté d'éviter un cycliste, qu'il a toutefois percuté. Un jeune commerçant d'une vingtaine d'années a perdu la vie sur les lieux.

Le cycliste, grièvement blessé, a été transporté par les sapeurs-pompiers à l'hôpital régional de Ndioum, où il a succombé à ses blessures. Il était originaire de Darel Maro, un village de la commune de Gamadji Saré.

Plusieurs passagers du bus ont également été blessés et pris en charge à l'hôpital de Ndioum.

La brigade de gendarmerie de Ndioum a ouvert une enquête afin de déterminer les circonstances exactes de l'accident.

Je précise une petite nuance sur cet article : contrairement aux précédents, le titre indique « deux morts ». Cette information n'est pas ajoutée ; elle est déduite directement du texte, qui précise qu'un jeune commerçant est décédé puis que le cycliste est également mort à l'hôpital. Le corps de l'article reprend fidèlement ces mêmes éléments, sans introduire de faits nouveaux.



aps