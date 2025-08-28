Plan de redressement économique et social : Bassirou Diomaye Faye exige une exécution stricte et rapide





Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a instruit, ce mercredi en Conseil des ministres, l’exécution stricte et dans les délais du Plan de redressement économique et social (PRES), tout en appelant à l’adoption rapide des textes législatifs nécessaires à sa mise en œuvre.



Il a rappelé que ce programme constitue une feuille de route stratégique visant à corriger les déséquilibres structurels de l’économie sénégalaise et à impulser une nouvelle dynamique de croissance.



Présenté officiellement le 1er août à Dakar par le Premier ministre Ousmane Sonko, en présence du chef de l’État, le PRES prévoit une mobilisation de 5 667 milliards de francs CFA sur la période 2025-2028, dont 90 % issus de ressources internes, dans un contexte marqué par la suspension des financements du Fonds monétaire international (FMI).



Parmi ses objectifs majeurs figure la réduction du déficit budgétaire à 3 % du PIB d’ici 2027, contre 12 % en 2024. Cette ambition s’inscrit dans un environnement économique fragilisé par l’augmentation de la dette publique, passée de 99,7 % du PIB en 2023 à une projection de 118,8 % pour 2024, selon le cabinet Forvis Mazars.



Le président Faye a salué les premiers efforts réalisés pour assainir les finances publiques, tout en insistant sur le soutien à l’investissement productif et à l’émergence de champions nationaux capables de générer des emplois durables.



Il a également mis en avant l’importance du Forum Invest in Senegal, prévu les 7 et 8 octobre 2025, qu’il considère comme une étape déterminante pour concrétiser les ambitions de développement et de bonne gouvernance du pays.

