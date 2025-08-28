Pikine : un faux policier arrêté pour escroquerie après avoir extorqué un marchand ambulant





Le Commissariat d’arrondissement de Pikine a arrêté un individu accusé d’usurpation de fonction et d’escroquerie. L’homme, qui se faisait passer pour un policier du Commissariat de Thiaroye, a été surpris en flagrant délit alors qu’il soutirait de l’argent à un marchand ambulant.



Les faits se sont déroulés au rond-point Dominique. Le faux policier aurait interpellé un vendeur d’accessoires de téléphones, l’accusant de commercialiser des articles issus d’un cambriolage. Prétextant une procédure policière, il a contraint sa victime à lui remettre 53 000 francs CFA via l’application Wave, ainsi que 4 000 francs CFA en espèces, soit la recette journalière du commerçant. Poussant plus loin sa mise en scène, il a assuré que l’argent serait transmis à la police, tout en exigeant que le vendeur se présente le lendemain au Commissariat de Thiaroye avec sa carte d’identité.



La supercherie a été déjouée grâce à un témoin qui suivait discrètement la scène. Mis en difficulté, l’escroc a été obligé de restituer au marchand son téléphone portable et l’intégralité de la somme extorquée.



Interpellé par la police, le suspect a reconnu les faits lors de son audition. Il a été placé en garde à vue, en attendant la suite de l’enquête conduite par le Commissariat de Pikine.



