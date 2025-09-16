Pikine : deux individus arrêtés après une tentative de vol violent sur la route de la Technopole

Dans la nuit du 16 au 17 septembre 2025, une tentative de vol avec violence a été déjouée à Pikine. Deux individus ont été interpellés par la police après avoir attaqué un motocycliste sur la route de la Technopole.



Les agresseurs auraient tenté de s’emparer de la moto de leur victime, qui, en tentant de se défendre, a foncé sur eux avant de chuter lourdement. L’homme a été blessé et souffre d’un traumatisme crânien. Il a été rapidement pris en charge par les sapeurs-pompiers puis transféré à l’Hôpital Principal de Dakar.



Alertés, les éléments de la Brigade de Recherches se sont rendus sur place. Cependant, ce sont les agents du Commissariat Central de Guédiawaye, en poste près du rond-point des cimetières, qui ont localisé les deux suspects cachés dans des buissons.



L’un d’eux, blessé au pied droit et diagnostiqué avec une fracture du tibia, a été admis à l’hôpital de Pikine. Toujours inconscient au moment de son arrestation, il n’a pas pu encore être entendu. Les deux hommes ont été placés en garde à vue, tandis que l’enquête se poursuit pour clarifier les circonstances exactes de cette agression nocturne.



📝dakaractu



