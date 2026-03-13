Parc national du Niokolo-Koba : la population de lions en nette progression depuis 2011

La population de lions présents dans le Parc national du Niokolo-Koba connaît une progression importante depuis plusieurs années. Selon l’ONG Panthera Sénégal, spécialisée dans la protection des félins et de leurs habitats, le nombre de lions à l’état sauvage dans ce parc est désormais estimé entre 29 et 50 individus. En 2011, les estimations faisaient état de seulement 10 à 15 lions.

D’après un rapport de l’organisation, cette amélioration s’explique notamment par le renforcement des actions de protection de l’habitat des lions, les mesures prises pour limiter le braconnage ainsi que les initiatives visant à soutenir des activités durables pour les populations vivant à proximité du parc.

Ces progrès résultent également d’une collaboration de longue durée entre Panthera Sénégal et la Direction des parcs nationaux (DPN). Ce partenariat vise à améliorer la gestion et la sécurité du Parc national du Niokolo-Koba. À la suite de cet accord, la DPN avait confié à l’ONG, en 2011, la mission de réaliser le premier recensement des lions dans cette aire protégée.

Cette première évaluation avait alors révélé une situation préoccupante, avec une population estimée entre 10 et 15 individus, soit un niveau particulièrement faible.

Dans le cadre de cette coopération, Panthera apporte un appui aux équipes de gardes du parc, notamment pour l’organisation de patrouilles à grande échelle, la rénovation et l’extension des infrastructures, ainsi que pour la mise en place d’un suivi écologique renforcé. L’organisation utilise aussi des colliers GPS permettant de suivre les lions en temps réel afin de mieux prévenir les menaces.

L’équipe de Panthera affiche désormais un objectif ambitieux : porter la population de lions du Parc national du Niokolo-Koba à environ 100 individus d’ici 2030.

Classé au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1981, ce parc avait été inscrit en 2007 sur la liste du patrimoine mondial en péril. Plusieurs menaces expliquaient cette situation, notamment le braconnage, la diminution de certaines espèces animales et l’exploitation illégale de basalte. Le site subissait également les effets du changement climatique et la pression liée à certaines infrastructures de développement, comme les routes.

En 2024, l’UNESCO a finalement retiré le parc de cette liste, saluant les progrès réalisés au cours des 17 dernières années par le Sénégal et ses partenaires pour améliorer la situation.

Selon Panthera, cette décision reflète l’engagement collectif de l’administration des parcs nationaux, des communautés locales et des partenaires impliqués dans la conservation.

Situé dans le sud-est du Sénégal, le Parc national du Niokolo-Koba se trouve à proximité des régions de Tambacounda, Kédougou et Kolda. Sa superficie est estimée entre 913 000 et 950 000 hectares, ce qui en fait le deuxième plus grand parc national d’Afrique de l’Ouest, après celui de la Comoé en Côte d’Ivoire qui dépasse 1 149 000 hectares.

Le Niokolo-Koba constitue aujourd’hui l’un des derniers refuges du lion d’Afrique de l’Ouest (Panthera leo leo), une sous-espèce particulièrement menacée. L’autre principal bastion de ces lions se situe dans le complexe transfrontalier W-Arly-Pendjari, à cheval entre le Bénin, le Burkina Faso et le Niger, où se trouve plus de 90 % des individus restants.

Au total, la population de lions d’Afrique de l’Ouest est estimée à moins de 400 individus, ces animaux étant génétiquement différents des lions d’Afrique australe et orientale.