Parade des Lions : les raisons du départ anticipé d’Ibrahim Mbaye


Rédigé le Mercredi 21 Janvier 2026 à 14:42 | Lu 27 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


La célébration organisée en l’honneur des Lions du Sénégal a été marquée par une scène qui a retenu l’attention du public : le retrait discret d’Ibrahim Mbaye avant la fin de la parade officielle.


Contrairement aux rumeurs ayant circulé sur les réseaux sociaux, ce départ ne serait lié à aucun désaccord interne.

Selon des sources concordantes, le joueur aurait quitté les lieux pour des contraintes personnelles, connues à l’avance par le staff.
 
Ni sanction, ni malaise n’auraient été signalés au sein du groupe.

Du côté des responsables sportifs, on minimise l’événement et on appelle à éviter les interprétations hâtives.
 
Un épisode qui montre une fois de plus l’exposition permanente des joueurs, même lors des moments de célébration.


