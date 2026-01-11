Parade des Lions : les raisons du départ anticipé d’Ibrahim Mbaye

Ni sanction, ni malaise n’auraient été signalés au sein du groupe.



Du côté des responsables sportifs, on minimise l’événement et on appelle à éviter les interprétations hâtives.



Un épisode qui montre une fois de plus l’exposition permanente des joueurs, même lors des moments de célébration.

Contrairement aux rumeurs ayant circulé sur les réseaux sociaux, ce départ ne serait lié à aucun désaccord interne.Selon des sources concordantes, le joueur aurait quitté les lieux pour des contraintes personnelles, connues à l’avance par le staff.