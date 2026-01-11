Parade des Lions : les raisons du départ anticipé d’Ibrahim Mbaye

Contrairement aux rumeurs ayant circulé sur les réseaux sociaux, ce départ ne serait lié à aucun désaccord interne.
Selon des sources concordantes, le joueur aurait quitté les lieux pour des contraintes personnelles, connues à l’avance par le staff.
Ni sanction, ni malaise n’auraient été signalés au sein du groupe.
Du côté des responsables sportifs, on minimise l’événement et on appelle à éviter les interprétations hâtives.
Un épisode qui montre une fois de plus l’exposition permanente des joueurs, même lors des moments de célébration.