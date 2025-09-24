Pambal : le maire alerte sur l’urgence d’une connexion Internet fiable





Le maire de Pambal, Lazare Lamane Thiaw, a lancé un appel pressant aux autorités pour l’installation d’une connexion Internet haut débit dans sa commune du département de Tivaouane.



Dans un entretien accordé à l’APS, il a dénoncé la situation paradoxale d’une collectivité locale fonctionnant presque sans Internet. Faute de ligne ADSL, l’administration est contrainte d’utiliser des Flybox, dont la faible performance perturbe gravement le travail quotidien des services.



Selon l’édile, doter la mairie d’une connexion stable et rapide est un enjeu stratégique, d’autant plus que l’autoroute à péage Dakar-Tivaouane-Saint-Louis traversera bientôt la zone. Il estime que Pambal, grâce à son dynamisme démographique et à ses ressources humaines, doit être pleinement intégré aux efforts d’inclusion numérique et de bonne gouvernance afin d’éviter toute marginalisation dans l’économie nationale.



“La fracture numérique ne doit pas brider les ambitions locales”, a martelé le maire, affirmant que sa commune a vocation à jouer un rôle central dans le développement numérique du Sénégal.

