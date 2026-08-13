D’après ses déclarations, l’auteur présumé des faits serait un Sénégalais. Ouza Sow affirme également que la scène aurait été filmée, ajoutant une dimension particulièrement préoccupante à son témoignage.





L’ancien lutteur décrit une expérience qu’il présente comme traumatisante. Il explique qu’après avoir été drogué, il aurait perdu ses capacités de réaction avant de subir l’agression qu’il dénonce.





Cette révélation a rapidement circulé sur les réseaux sociaux, provoquant de nombreuses réactions. La notoriété de Ouza Sow dans le milieu de la lutte sénégalaise contribue également à l’ampleur prise par son témoignage.





Cependant, les éléments disponibles à ce stade ne permettent pas de confirmer indépendamment l’ensemble de ses déclarations. L’identité précise de la personne mise en cause n’est pas établie dans les informations disponibles et aucune conclusion judiciaire ne peut donc être tirée pour le moment.





Si une plainte ou une enquête devait être ouverte, les investigations pourraient notamment permettre de déterminer les circonstances exactes des faits, le lieu où ils se seraient produits, les personnes éventuellement impliquées et l’existence de preuves matérielles ou numériques.





L’évocation d’un enregistrement supposé des faits pourrait également constituer un élément important dans une éventuelle enquête. Les enquêteurs pourraient chercher à vérifier l’existence de telles images, leur origine et les conditions dans lesquelles elles auraient été réalisées.





Au-delà de cette affaire, le témoignage de Ouza Sow remet en lumière la question des agressions dont peuvent être victimes les hommes, un sujet qui reste souvent moins visible dans l’espace public.





Pour l’heure, ses déclarations demeurent un témoignage public qui nécessite des vérifications. Toute personne mise en cause doit bénéficier de la présomption d’innocence jusqu’à ce qu’une décision de justice établisse éventuellement sa responsabilité.



L’affaire pourrait connaître de nouveaux développements si une procédure judiciaire venait à être engagée.

