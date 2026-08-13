Les suspects sont présentés comme des membres d’un groupe surnommé « Kuluna ».





L’enquête aurait commencé après le cambriolage d’une boutique dans le quartier Zone Lycée.





Les faits remontent à la nuit du 3 au 4 juillet 2026.





Une commerçante avait signalé la disparition de plusieurs biens.





Les policiers ont entrepris des investigations pour identifier les auteurs.





Un premier suspect a rapidement été localisé.





Lors de son interpellation, il aurait été retrouvé avec un téléphone provenant du cambriolage.





Cette découverte a permis aux enquêteurs de remonter vers d’autres personnes.





Le téléphone aurait été vendu à un deuxième suspect.





Les policiers ont alors procédé à son arrestation.





Interrogé, celui-ci aurait fourni des informations sur le groupe.





Selon les éléments de l’enquête, plusieurs personnes auraient participé aux opérations.





Les malfaiteurs auraient ciblé notamment des boutiques et emporté de l’argent, des téléphones, des cigarettes et diverses marchandises.





Un troisième suspect a également été identifié.





Il aurait reconnu sa participation à un autre cambriolage dans le quartier Saré Kémo.





Les enquêteurs poursuivent désormais leurs investigations pour retrouver d’éventuels complices.





L’objectif est également de déterminer si le groupe est lié à d’autres cambriolages enregistrés récemment dans la ville.





Les personnes arrêtées ont été déférées devant le parquet.





La police poursuit ainsi son offensive contre les groupes soupçonnés d’organiser des cambriolages et des agressions dans la région de Kolda.

