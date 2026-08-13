L’alerte aurait été donnée tôt dans la matinée.





Lorsque les policiers sont arrivés sur place, ils ont découvert le corps de la victime.





Sakhir Diouf présentait plusieurs blessures, notamment au niveau de la poitrine et des bras.





Les premiers éléments recueillis par les enquêteurs ont rapidement orienté les soupçons vers un homme connu dans le secteur.





Selon les informations rapportées, les deux hommes avaient déjà eu une première altercation.





Cette première confrontation aurait laissé des traces et alimenté un différend entre les deux protagonistes.





Une nouvelle rencontre aurait ensuite dégénéré.





Le suspect aurait cette fois été muni d’armes blanches.





Sakhir Diouf aurait été grièvement blessé avant de s’effondrer.





Après les faits, le principal suspect aurait pris la fuite.





Les policiers de Wakhinane-Nimzatt ont immédiatement lancé des recherches.





Les enquêteurs ont exploité plusieurs informations afin de suivre sa trace.





La cavale n’aura finalement duré que quelques heures.





Le suspect a été localisé à Mbacké, où il a été interpellé par les forces de sécurité.





Son arrestation constitue une avancée importante dans l’enquête.





Les enquêteurs doivent désormais établir avec précision le déroulement de la confrontation et les circonstances ayant conduit à la mort de Sakhir Diouf.





Le suspect devra également expliquer les raisons de sa fuite après les faits.





Pour la famille de la victime, l’arrestation constitue une première étape vers la manifestation de la vérité.





La justice devra maintenant déterminer les responsabilités et les éventuelles circonstances aggravantes dans cette affaire.

