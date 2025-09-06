Menu
Ousmane Sonko en visite officielle aux Émirats arabes unis avant une rencontre avec la diaspora en Italie


Rédigé le Lundi 8 Septembre 2025 à 10:48


Le Premier ministre Ousmane Sonko effectue une visite de six jours aux Émirats arabes unis avant de se rendre en Italie pour rencontrer la diaspora sénégalaise d’Europe.


Le Premier ministre Ousmane Sonko a quitté Dakar dimanche pour Abu Dhabi, capitale des Émirats arabes unis, où il effectue une visite officielle de six jours, du 8 au 12 septembre 2025.

Au cours de ce déplacement, le chef du gouvernement sera reçu par Son Altesse Sheikh Mohamed Bin Zayed Al Nahyan, président des Émirats arabes unis. Il est accompagné par plusieurs officiels sénégalais, dans le cadre de ce troisième voyage hors du continent africain, après la Chine et la Turquie.

La Primature a indiqué que le Premier ministre se rendra ensuite en Italie le 13 septembre. Il y rencontrera la diaspora sénégalaise d’Europe afin d’échanger sur la gouvernance, le Plan de redressement économique et social, ainsi que sur la contribution de la diaspora à la Vision 2050 et à l’Agenda national de transformation.

