Ousmane Sonko attendu à Milan pour présenter le Plan de redressement économique et social à la diaspora

Le Premier ministre Ousmane Sonko se rendra à Milan, le samedi 13 septembre 2025, afin de présenter le Plan de redressement économique et social aux Sénégalais établis en Europe. L’information a été confirmée par un communiqué de l’ambassadeur du Sénégal en Italie, Ngor Ndiaye.



Celui-ci a précisé que l’heure et le lieu exacts de la rencontre seront communiqués ultérieurement aux Sénégalais vivant en Italie et dans les autres pays européens, les invitant à y participer activement.



Cette initiative s’inscrit dans une démarche plus large de valorisation de la diaspora sénégalaise, que le président Bassirou Diomaye Faye avait mise en avant lors du Conseil des ministres du 16 juillet. Il avait alors annoncé l’instauration du 17 décembre comme Journée nationale de la diaspora, en hommage à l’apport des Sénégalais de l’extérieur au développement du pays.



Chaque année, les transferts financiers envoyés par les expatriés, considérés comme la 15e région du Sénégal, atteignent environ 1 500 milliards de francs CFA.



Dans le même esprit, les autorités actuelles ont annoncé la création d’une banque dédiée aux Sénégalais de l’étranger, qui disposent déjà de 15 députés à l’Assemblée nationale depuis les élections législatives de 2017.

