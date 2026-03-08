Menu
Ouakam : un réseau de diffusion illégale de chaînes TV démantelé, 81 décodeurs saisis


Rédigé le Mercredi 11 Mars 2026 à 18:26 | Lu 29 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


La lutte contre la piraterie audiovisuelle s’intensifie à Dakar. Une opération menée par la Police nationale du Sénégal a permis de démanteler un réseau clandestin de diffusion de chaînes de télévision dans le quartier de Ouakam.


L’intervention a été conduite le 9 mars 2026 par la Brigade nationale de lutte contre la piraterie et la contrefaçon. Les policiers sont intervenus dans une chambre située au deuxième étage d’un immeuble R+2, non loin du marché de Ouakam.
 

Sur place, aucun occupant n’a été trouvé dans le local servant d’installation technique. Cependant, la perquisition a permis de découvrir un important dispositif utilisé pour redistribuer illégalement des chaînes payantes.
 

Au total, 81 décodeurs ont été saisis, appartenant à plusieurs bouquets télévisuels, notamment Canal+, StarTimes, BeIN Sports, TNT Sénégal et TV Orange. Les agents ont également récupéré 60 récepteurs de fibre optique, quatre racks système, deux batteries solaires, un transmetteur et un modem Wi-Fi.
 

Selon les premiers éléments de l’enquête, le réseau serait géré par un individu identifié sous le nom de P. Sadio. Informé de l’affaire, le procureur de la République a ordonné la poursuite des investigations afin de retrouver le suspect et d’identifier d’éventuels complices.



Lat Soukabé Fall

