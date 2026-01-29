Omra : l’Arabie saoudite suspend les contrats d’environ 1 800 agences de voyages étrangères





Le ministère saoudien du Hajj et de la Omra a annoncé, ce dimanche, la suspension des contrats d’environ 1 800 agences de voyages étrangères spécialisées dans l’organisation de la Omra. Cette décision concerne près d’un tiers des quelque 5 800 agences actives dans ce secteur.



Selon les autorités saoudiennes, cette mesure fait suite à une évaluation périodique ayant mis en évidence de nombreuses insuffisances dans les prestations proposées aux pèlerins. Il est notamment fait état d’une qualité de service jugée insatisfaisante, de manquements répétés aux obligations contractuelles ainsi que de difficultés récurrentes dans l’encadrement des fidèles.



La suspension concerne exclusivement l’émission de nouveaux visas Omra et ne touche pas les pèlerins déjà détenteurs de visas valides ou disposant de réservations en cours, qui pourront effectuer leur voyage normalement. Les agences visées bénéficient par ailleurs d’un délai de dix jours pour corriger les dysfonctionnements relevés et se conformer aux exigences en vigueur. À l’issue de ce délai, celles qui n’auront pas régularisé leur situation s’exposeront à des sanctions réglementaires plus sévères, tandis que les agences mises en conformité verront leurs contrats rétablis.



Cette décision s’inscrit, selon le ministère, dans une démarche globale visant à rehausser la qualité des services liés au pèlerinage. Les autorités réaffirment leur volonté de veiller au respect strict des engagements contractuels et à la protection des droits des pèlerins. La mesure est présentée comme un outil de régulation destiné à renforcer la fiabilité et la transparence du secteur de la Omra, tout en assurant la continuité des services pour les futurs fidèles.

