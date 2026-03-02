ONU : le Burundi dépose officiellement la candidature de Macky Sall

La République du Burundi, qui assure la présidence tournante de l’Union africaine, a officiellement soumis la candidature de Macky Sall pour l’élection du prochain secrétaire général des Nations unies.

L’annonce a été faite lundi par La Neice Collins, porte-parole de l’Assemblée générale de l’ONU, lors d’un point de presse au siège de l’organisation à New York. Elle a précisé que le président de l’Assemblée générale avait reçu une nouvelle déclaration de candidature, présentée dans la matinée par le Burundi au nom de l’ancien président sénégalais.

Selon elle, le président de l’Assemblée générale et celui du Conseil de sécurité informeront conjointement les chefs d’État de cette démarche.

De son côté, l’ancien ministre Yoro Dia, proche de Macky Sall, a confirmé à l’APS le dépôt du dossier. Ancien conseiller et porte-parole de l’ex-chef de l’État, il a déclaré par téléphone valider l’information.

Le mandat actuel du secrétaire général des Nations unies, António Guterres, arrive à son terme le 31 décembre prochain.