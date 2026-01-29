Intrusion nocturne à Mékhé : un opérateur économique blessé et dépouillé de plus de 22 millions FCFA





Des individus armés se sont introduits, dans la nuit de dimanche à lundi, au domicile d’un opérateur économique établi à Mékhé, dans l’ouest du pays. L’intervention s’est soldée par le retrait de plus de 22 millions de francs CFA et des blessures infligées au propriétaire des lieux, selon des informations obtenues auprès d’une source sécuritaire.



D’après cette source, cinq personnes encagoulées, munies de machettes et d’armes à feu, ont pénétré dans la maison vers 3 heures du matin, en passant par une fenêtre donnant sur la cuisine. Une fois à l’intérieur, elles se sont dirigées vers la chambre du propriétaire.



Réveillé brutalement, ce dernier a reçu un coup de machette à l’épaule, avant que les intrus ne lui exigent de l’argent. Devant son refus, ils ont procédé à une fouille méthodique de l’habitation.



Le groupe a finalement découvert, dans la salle de bain, un coffre-fort renfermant plus de 22 millions de francs CFA. La somme a été emportée par les assaillants au moment de leur départ.



Alertés par les cris des enfants, des voisins se sont rapprochés de la maison. Cette réaction a conduit les individus à effectuer des tirs de sommation avant de quitter les lieux à bord d’un véhicule de type pick-up.



Selon la victime, qui exploite trois points multiservices à Mékhé, d’autres personnes les attendaient à l’intérieur du véhicule utilisé pour la fuite.



Les forces de sécurité ont ouvert une enquête afin de faire la lumière sur ces faits et d’identifier les personnes impliquées.



aps

