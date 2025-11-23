Ngor : A. Ndoye grièvement brûlée à l’eau chaude lors du Navetane

Selon des témoins, une dispute verbale entre deux femmes, qui aurait commencé à propos d’une place assise et de provocations liées au match, a dégénéré. L’une d’elles, dans un excès de colère, s’était précipitée dans une cuisine voisine avant de revenir avec une marmite remplie d’eau bouillante, qu’elle a déversée sur A. Ndoye.



La victime s’était effondrée en hurlant de douleur, la peau gravement brûlée au niveau du dos, des bras et du torse. Des riverains choqués s’étaient immédiatement mobilisés pour lui porter secours et alerter les sapeurs-pompiers. Elle avait été transportée en urgence à l’hôpital pour y recevoir des soins spécialisés. Son état avait alors été jugé très préoccupant.



L’auteure des faits a été interpellée par la police et jugée pour actes volontaires ayant entraîné des blessures graves. Elle a été condamnée à deux ans de prison, dont un mois ferme, et à payer une amende de 250 000 FCFA.



Les habitants de Ngor dénoncent un climat de tension grandissant autour des compétitions de Navetane, où rivalités sportives et querelles personnelles font parfois irruption dans la violence. Plusieurs voix appellent à des mesures plus strictes pour garantir la sécurité des supporters et des riverains lors de ces événements populaires.



L’affaire, désormais jugée, met en lumière les conséquences dramatiques que peuvent avoir des conflits banals lorsqu’ils dégénèrent en violence.

