Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
Le Portail de Thiès sur le Web
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

Ngor : 19 candidats à l’émigration irrégulière interpellés dans une maison inoccupée


Rédigé le Mercredi 17 Septembre 2025 à 09:21 | Lu 61 fois Rédigé par


La gendarmerie de Ngor a arrêté 19 personnes, dont 3 enfants, qui s’apprêtaient à partir clandestinement vers l’Europe, découvertes dans une maison occupée illégalement.


Ngor : 19 candidats à l’émigration irrégulière interpellés dans une maison inoccupée

La lutte contre l’émigration irrégulière s’est intensifiée ce lundi 15 septembre 2025, avec l’interpellation de 19 individus par la Brigade de proximité de Ngor. Parmi eux figuraient trois enfants.

L’opération a été déclenchée après le signalement d’un propriétaire, qui, de retour de voyage, a découvert sa maison occupée par des étrangers. Prévenus, les gendarmes se sont rendus immédiatement sur place et ont procédé à une perquisition.

À l’intérieur, ils ont trouvé 19 candidats à l’émigration irrégulière, répartis comme suit :

  • 12 ressortissants guinéens,

  • 1 ivoirien,

  • 1 malien,

  • 5 sénégalais.

Cette arrestation met en lumière une nouvelle méthode utilisée par les réseaux d’émigration clandestine, qui transforment des résidences inhabitées en points de regroupement avant les départs vers l’Europe.




Nouveau commentaire :

Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags