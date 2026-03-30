Nécrologie : Le hip-hop sénégalais pleure Daddy Bibson, figure emblématique du mouvement urbain

Dakar - Le monde de la musique et des cultures urbaines est en deuil. Cheikh Bounama Coly, mondialement connu sous le pseudonyme de Daddy Bibson, s'est éteint ce lundi 30 mars 2026 aux États-Unis, des suites d'un malaise . Âgé de 52 ans, il laisse derrière lui une œuvre magistrale qui a contribué à bâtir les fondations du rap au Sénégal .

Des racines thiessoises à la conquête de la scène nationale Si sa carrière a rayonné depuis la capitale, Daddy Bibson puisait une grande partie de son identité dans ses origines thiessoises. Il est en effet né à Thiès, dans la maison familiale de son grand-père, Cheikh Yirim Ndoumbane Seck, qui fut un éminent moukhadam de la confrérie Khadriya . Marqué par une jeunesse itinérante, il a passé son enfance entre sa ville natale de Thiès, Rufisque, Tamba, Diourbel et Dakar . C'est d'ailleurs à Rufisque qu'il découvre la culture hip-hop de manière précoce, dès 1988 .

Un pionnier à la plume contestataire et spirituelle Daddy Bibson s'est imposé dans les années 1990 comme une figure de proue du rap engagé. Il a d'abord marqué les esprits en fondant le groupe Pee Froiss avec Xuman, avant de rejoindre Keyti et Deug Iba pour former le mythique collectif Rap'Adio . Reconnu comme l'un des rappeurs les plus contestataires de sa génération, il n'hésitait pas à distribuer des "clashes" et à dénoncer les injustices sociales à travers une verve incisive .

Dans les années 2000, il entame une carrière solo jalonnée de succès, avec des projets phares tels que S.D.F. et Jassbu sortis en 2004, ou encore Ay Jundiou en 2006 . La décennie suivante sera cependant marquée par de graves ennuis de santé, dont un diabète sévère entraînant une paralysie partielle, qui l'ont contraint à de longs séjours médicaux aux États-Unis, notamment à Philadelphie . Durant ces dernières années, son œuvre avait pris une dimension beaucoup plus spirituelle et introspective, assumant pleinement sa foi et son statut de talibé de Baye Niasse .