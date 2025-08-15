Menu
Mont-Rolland : recherches en cours après la noyade d’un garçon de 12 ans


Rédigé le Lundi 18 Août 2025 à 11:51 | Lu 31 fois Rédigé par


À Mont-Rolland, les recherches se poursuivent après la noyade d’un garçon de 12 ans dans un bassin de rétention, un drame qui ravive les inquiétudes sur la sécurité de ces sites.


Les recherches se poursuivent à Mont-Rolland pour retrouver le corps d’un garçon de 12 ans, noyé dimanche en fin d’après-midi dans un bassin de rétention d’eaux pluviales au centre de la commune. L’enfant, qui se baignait avec ses camarades, a disparu vers 19 heures.

Alertés, les sapeurs-pompiers de Thiès et la gendarmerie de Notto ont mené des fouilles jusqu’à la tombée de la nuit, sans succès. Les opérations ont repris lundi matin, avec le soutien des habitants et des autorités locales.

Ce drame a plongé la communauté dans la consternation. Des veillées et prières ont été organisées pour accompagner la famille endeuillée. Plusieurs riverains rappellent les dangers que représentent ces bassins, souvent utilisés comme lieux de baignade par les enfants, et insistent sur la nécessité d’une sensibilisation accrue pour prévenir de tels accidents.




