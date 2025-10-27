Mondial 2026 : la CAF fixe les dates et le programme des barrages africains à Rabat





La Confédération africaine de football (CAF) et la Fédération marocaine ont annoncé ce mardi les dates, stades et horaires du mini-tournoi des barrages africains pour la Coupe du monde 2026.



Quatre sélections — le Cameroun, la République démocratique du Congo, le Gabon et le Nigeria — tenteront de décrocher le dixième et dernier billet africain pour le Mondial.



Le tournoi se déroulera à Rabat, au Maroc, du 13 au 16 novembre 2025, selon le communiqué officiel de la CAF.



Les demi-finales auront lieu le jeudi 13 novembre, réparties entre deux stades de la capitale marocaine : le stade El Barid et le Complexe sportif Prince Moulay El Hassan. Le tirage au sort, prévu le 30 octobre 2025, déterminera les sites précis de chaque match.



Le Nigeria affrontera le Gabon à 17h00 (heure locale), soit 16h00 GMT, tandis que le Cameroun croisera la République démocratique du Congo à 20h00 (19h00 GMT).



La finale se tiendra le dimanche 16 novembre à 20h00 (19h00 GMT) au stade Prince Héritier Moulay El Hassan.



Le vainqueur de ce mini-tournoi de Rabat participera ensuite au tournoi intercontinental de barrage, prévu en mars 2026, pour tenter d’obtenir la 10e place qualificative de l’Afrique à la Coupe du monde, organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique.



Pour rappel, l’Afrique du Sud, l’Algérie, le Cap-Vert, la Côte d’Ivoire, l’Égypte, le Ghana, le Maroc, le Sénégal et la Tunisie sont déjà qualifiés pour la compétition.

