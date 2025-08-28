Migration irrégulière : Bilan 2025 et perspectives pour Sénégal 2050





Un atelier d’alignement du plan d’action opérationnel de la Stratégie nationale de lutte contre la migration irrégulière à la vision Sénégal 2050 s’est ouvert ce mardi. L’objectif est d’élaborer un plan d’actions actualisé afin d’adapter la stratégie, validée en 2023, aux orientations des nouvelles autorités.



Le Dr Modou Diagne a rappelé que ce nouveau plan repose sur plusieurs axes majeurs : prévention, répression, gestion des frontières, surveillance, protection et réintégration des migrants. Il a insisté sur la nécessité d’impliquer toutes les parties prenantes pour garantir des résultats concrets.



Dans son allocution, le Secrétaire permanent du Comité interministériel de Lutte contre la Migration irrégulière (CILMI) a également présenté le bilan du premier semestre 2025 : 1 946 migrants interpellés, dont plus de 1 000 étrangers, 74 convoyeurs arrêtés et 32 pirogues saisies.



Le Dr Diagne, contrôleur général de police, a exprimé l’espoir que ces deux jours de discussions permettront de dégager des solutions efficaces, en phase avec le nouveau référentiel fixé par le régime en place.

