Migration circulaire : 95 travailleurs saisonniers sénégalais en partance pour l’Espagne

Quatre-vingt-quinze travailleurs saisonniers, dont 83 hommes et 12 femmes, ont quitté Dakar mercredi soir à destination de l’Espagne, où ils séjourneront neuf mois dans le cadre du programme de migration circulaire entre les deux pays. Il s’agit de la huitième cohorte envoyée cette année.



Le secrétaire d’État aux Sénégalais de l’extérieur, Amadou Chérif Diouf, présent à l’Aéroport international Blaise Diagne, a rappelé aux bénéficiaires leur devoir de patriotisme. Selon lui, ce programme permet aux jeunes de gagner en expérience et en revenus avant de revenir contribuer au développement du pays, notamment dans l’agriculture.



M. Diouf a salué le taux de retour de 100 % enregistré jusqu’ici, grâce à une sélection rigoureuse des candidats. Il a annoncé l’envoi de nouveaux groupes, dont un contingent de 53 travailleurs le 7 octobre, portant à plus de 500 le nombre de saisonniers envoyés en 2025.



Le secrétaire d’État a également évoqué les perspectives d’élargissement du programme, avec l’ambition d’atteindre, à terme, des milliers de départs annuels, à l’image du Maroc. Des projets sont aussi prévus pour la réinsertion des migrants de retour, notamment dans les domaines agricoles communautaires.



Le premier accord de migration circulaire entre le Sénégal et l’Espagne remonte à 2008, renforcé par de nouveaux textes en 2021, 2023 et 2024.



