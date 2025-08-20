Météo Sénégal : pluies prévues cet après-midi dans plusieurs régions





L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM) informe la population sur les prévisions pluviométriques au Sénégal pour la période de 12h à 18h.



Le ciel restera bien couvert et des pluies faibles à modérées sont attendues dans plusieurs zones :



Centre-Ouest : Dakar, Thiès, Mbour

Centre-Sud : Fatick, Kaolack, Kaffrine

Sud-Ouest : Ziguinchor, Kolda, Sédhiou

Nord : Saint-Louis, Louga (pluies faibles)

Dans les autres régions, le soleil se partagera la place avec quelques nuages passagers.



L’ANACIM rappelle aux parents de surveiller les prévisions et, en cas d’orage, de garder les enfants à la maison pour leur sécurité.



Prenez vos précautions et profitez d’un après-midi agréable malgré le temps changeant.



aps

