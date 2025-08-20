Menu
L'Actualité au Sénégal

Météo Sénégal : pluies prévues cet après-midi dans plusieurs régions


Rédigé le Jeudi 21 Août 2025 à 15:13 | Lu 27 fois Rédigé par


L’ANACIM annonce des pluies faibles à modérées cet après-midi dans plusieurs régions du Sénégal, notamment Dakar, Thiès, Ziguinchor et Kaolack. Conseils de prudence pour les parents.


Météo Sénégal : pluies prévues cet après-midi dans plusieurs régions

 

L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM) informe la population sur les prévisions pluviométriques au Sénégal pour la période de 12h à 18h.

Le ciel restera bien couvert et des pluies faibles à modérées sont attendues dans plusieurs zones :

  • Centre-Ouest : Dakar, Thiès, Mbour

  • Centre-Sud : Fatick, Kaolack, Kaffrine

  • Sud-Ouest : Ziguinchor, Kolda, Sédhiou

  • Nord : Saint-Louis, Louga (pluies faibles)

Dans les autres régions, le soleil se partagera la place avec quelques nuages passagers.

L’ANACIM rappelle aux parents de surveiller les prévisions et, en cas d’orage, de garder les enfants à la maison pour leur sécurité.

Prenez vos précautions et profitez d’un après-midi agréable malgré le temps changeant.

aps




Nouveau commentaire :

Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags