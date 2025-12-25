Message à la nation : Bassirou Diomaye Faye dresse le bilan de 2025 et annonce une relance massive des investissements en 2026





À l’occasion de son message à la nation marquant l’entrée dans l’année 2026, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a livré une analyse détaillée de l’année écoulée tout en annonçant un ambitieux programme d’investissements publics pour l’année à venir, qui coïncidera avec l’organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) à Dakar.



2025, une année de vérité et de réformes

Le chef de l’État a présenté 2025 comme une étape décisive pour le pays, ayant mis en lumière des déséquilibres profonds et l’ampleur des défis hérités du passé. Il a toutefois relevé des avancées concrètes, notamment sur le plan social, avec des économies estimées à 342,5 milliards de FCFA pour les ménages grâce à la baisse des prix des produits essentiels. Le président a salué l’action du Premier ministre Ousmane Sonko et de son gouvernement, engagés dans des réformes structurelles destinées à redresser l’État avec rigueur, méthode et transparence.



Principales réalisations enregistrées en 2025

Selon le bilan présenté, plusieurs secteurs ont connu des progrès notables. Dans le domaine de la santé, 34 postes de santé ont été ouverts et 76 ambulances médicalisées déployées, un nombre appelé à atteindre 112 en 2026. Le secteur de l’éducation a vu la livraison de 2 400 salles de classe, accompagnées de 1 389 blocs administratifs, ainsi que le recrutement de 2 000 enseignants dans les zones prioritaires.



En agriculture, la production céréalière a dépassé 2,5 millions de tonnes, tandis que la filière arachidière a retrouvé un certain dynamisme. Sur le plan industriel, la relance de la SONACOS après deux années d’arrêt a permis la création de plus de 2 300 emplois directs. En matière d’emploi, l’accompagnement de plus de 8 000 PME a généré près de 130 000 emplois directs et indirects.



2026 placée sous le signe de la relance des investissements

Le président a annoncé que 2026 sera consacrée à la relance effective de l’investissement public. D’importantes enveloppes budgétaires sont prévues, dont 91 milliards de FCFA pour la santé, incluant la construction de 35 centres de santé de proximité et l’achèvement de l’hôpital oncologique de Diamniadio. Le secteur de l’éducation bénéficiera de 62,8 milliards de FCFA, avec la réalisation de 2 500 nouvelles salles de classe.



Le chef de l’État a également annoncé 50 milliards de FCFA pour le lancement du Grand Transfert d’Eau, 100 milliards de FCFA pour les infrastructures routières et urbaines, ainsi que 91 milliards de FCFA destinés aux agropoles du Sud et du Centre.



Le Grand Transfert d’Eau, projet structurant

Parmi les projets majeurs figure le Grand Transfert d’Eau, conçu pour mobiliser jusqu’à 1,8 million de mètres cubes d’eau par jour. Cette infrastructure vise à satisfaire les besoins de Dakar, Mbour et Thiès, tout en permettant l’irrigation d’environ 15 000 hectares.



Connectivité, énergie et inclusion numérique

Le Sénégal ambitionne également de renforcer l’accès universel au numérique. Le déploiement d’antennes satellitaires devrait permettre à près d’un million de personnes de bénéficier d’un accès gratuit à Internet en 2026. Sur le plan énergétique, 367 nouvelles localités seront raccordées au réseau électrique, au profit de plus de 1,2 million de personnes.



Réformes institutionnelles et gouvernance

Le président a annoncé la transmission à l’Assemblée nationale, au premier trimestre 2026, des projets de textes relatifs à la révision de la Constitution, à la Cour constitutionnelle, au Conseil supérieur de la magistrature et à la Commission électorale nationale indépendante. Il a également évoqué l’installation de l’Office national de lutte contre la corruption, issue d’un processus de sélection ouvert et transparent, marquant selon lui une nouvelle ère de gouvernance fondée sur la compétence, l’intégrité et le mérite.



JOJ Dakar 2026, vitrine internationale

L’organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026, première manifestation olympique accueillie sur le continent africain, a été présentée comme un symbole de confiance et d’ouverture. Le président a appelé à démontrer, avec exigence, les atouts du Sénégal, notamment à travers une jeunesse disciplinée, un peuple hospitalier et une nation capable de respecter ses engagements.



Il s’est par ailleurs félicité de la décision du 68ᵉ sommet de la CEDEAO de confier au Sénégal la présidence de la Commission de l’organisation, y voyant une reconnaissance claire du rôle du pays sur la scène régionale.



Engagement contre les violences faites aux femmes

En conclusion, le chef de l’État a réaffirmé que toute forme de violence est inacceptable dans la République. Il a promis une action déterminée contre les violences faites aux femmes et le féminicide, avec des sanctions fermes à l’encontre des auteurs.



Le message présidentiel s’est achevé par un appel à l’unité nationale et à l’espérance, saluant le choix des Sénégalais de tourner le dos à la résignation pour s’engager résolument dans l’action et la transformation du pays.

