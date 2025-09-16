Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
Le Portail de Thiès sur le Web
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

Mékhé : un livreur disparaît avec plus de 17 millions de FCFA confiés par son employeur


Rédigé le Vendredi 19 Septembre 2025 à 11:14 | Lu 60 fois Rédigé par


À Mékhé, un commerçant a porté plainte après la disparition de son livreur, parti avec plus de 17 millions de FCFA destinés à un dépôt bancaire.


Mékhé : un livreur disparaît avec plus de 17 millions de FCFA confiés par son employeur

À Mékhé, un commerçant spécialisé dans la vente d’aliments pour bétail et volaille a déposé plainte contre son livreur, porté disparu après avoir reçu plus de 17 millions de FCFA destinés à un dépôt bancaire.

Selon les informations recueillies, l’homme aurait confié à son employé, lundi vers 8 heures, la somme exacte de 17.175.000 FCFA à verser à l’agence de la Banque agricole de Tivaouane. Mais depuis cette remise, le livreur n’a plus donné signe de vie et son téléphone reste injoignable.

La Banque agricole a confirmé que l’intéressé ne s’est jamais présenté dans ses locaux pour effectuer l’opération. Face à cette disparition, le commerçant, également éleveur, a saisi la brigade de gendarmerie de Mékhé, qui a ouvert une enquête.

Des témoins rapportent que, la veille de l’incident, le livreur avait rendu la moto qu’il utilisait à son propriétaire et récupéré son passeport auprès d’un autre commerçant de la localité, alimentant ainsi les soupçons sur une fuite préméditée.

📝aps

 




Nouveau commentaire :

Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags