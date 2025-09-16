Mékhé : un livreur disparaît avec plus de 17 millions de FCFA confiés par son employeur

À Mékhé, un commerçant spécialisé dans la vente d’aliments pour bétail et volaille a déposé plainte contre son livreur, porté disparu après avoir reçu plus de 17 millions de FCFA destinés à un dépôt bancaire.



Selon les informations recueillies, l’homme aurait confié à son employé, lundi vers 8 heures, la somme exacte de 17.175.000 FCFA à verser à l’agence de la Banque agricole de Tivaouane. Mais depuis cette remise, le livreur n’a plus donné signe de vie et son téléphone reste injoignable.



La Banque agricole a confirmé que l’intéressé ne s’est jamais présenté dans ses locaux pour effectuer l’opération. Face à cette disparition, le commerçant, également éleveur, a saisi la brigade de gendarmerie de Mékhé, qui a ouvert une enquête.



Des témoins rapportent que, la veille de l’incident, le livreur avait rendu la moto qu’il utilisait à son propriétaire et récupéré son passeport auprès d’un autre commerçant de la localité, alimentant ainsi les soupçons sur une fuite préméditée.



📝aps



