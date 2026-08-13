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Médina : un règlement de compte tourne au meurtre entre deux restaurateurs


Rédigé le Vendredi 14 Août 2026 à 18:55 | Lu 61 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Un drame sanglant a secoué la Médina mardi 11 août 2026. El Hadji Diallo, un jeune restaurateur âgé de 20 ans et domicilié à la rue 17x25, a perdu la vie après avoir été grièvement blessé lors d’une bagarre. Le décès, survenu à l’hôpital Abass Ndao, serait lié à une confrontation avec un autre restaurateur du quartier.


Médina : un règlement de compte tourne au meurtre entre deux restaurateurs

C’est l’oncle de la victime, A. Diallo, qui s’est présenté spontanément au commissariat d’arrondissement de la Médina. Il y a signalé la mort de son neveu, précisant que celui-ci avait été blessé au cours d’une bagarre.
 

D’après les premières informations communiquées aux enquêteurs, la victime aurait eu une altercation avec un jeune homme identifié sous les initiales S. Diallo. Celui-ci aurait utilisé un couteau au cours de la confrontation.
 

Les policiers se sont immédiatement rendus à la rue 17x25 afin de procéder aux constatations et de rechercher le suspect. Sur place, ils ont finalement interpellé un jeune homme de 17 ans, également restaurateur et domicilié dans le secteur.
 

Conduit au commissariat, le jeune suspect aurait reconnu avoir porté un coup de couteau à la victime. Selon les informations recueillies par les enquêteurs, la blessure aurait provoqué une importante hémorragie avant le décès du jeune restaurateur à l’hôpital.
 

L’autopsie est venue apporter des précisions particulièrement graves sur la nature des blessures. Le rapport médical fait état d’un choc hémorragique consécutif à une plaie pénétrante provoquée par une arme blanche.
 

La blessure aurait notamment entraîné des lésions au niveau de la troisième côte gauche ainsi que des perforations du poumon, du péricarde et du ventricule gauche. Une importante accumulation de sang dans la cage thoracique a également été relevée.
 

Une autre plaie cutanéo-musculaire a été constatée sous l’oreille droite de la victime.
 

Le jeune mis en cause a été placé en garde à vue. Il devait être présenté au parquet dans le cadre de la procédure engagée contre lui.
 

Selon les premiers éléments de l’enquête, le drame serait lié à un règlement de compte. Les enquêteurs devront toutefois déterminer les circonstances précises de la confrontation, son origine et les responsabilités de chacun.
 

Ce nouveau drame rappelle surtout les conséquences parfois irréversibles des conflits qui dégénèrent en quelques instants. À la Médina, une altercation entre deux jeunes hommes a ainsi débouché sur la mort d’un restaurateur de seulement 20 ans. 



Lat Soukabé Fall

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