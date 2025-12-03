Menu
Médina : un mécanicien arrêté pour vol à moto avec violences et usage de gaz asphyxiant


Rédigé le Mardi 16 Décembre 2025 à 22:27 | Lu 38 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Le commissariat d’arrondissement de la Médina a déféré, hier lundi, Lamine Sow, âgé de 20 ans, pour vol commis en réunion, avec violences et usage d’arme blanche. Le jeune homme se présentait comme mécanicien.


Selon l’enquête, les faits se sont déroulés aux environs de 4 heures du matin. Lamine Sow, domicilié à Fass Delorme, était accompagné de trois complices, identifiés comme Laye, Moussa et Modou. Ensemble, ils ont violemment bousculé le plaignant dans l’intention de lui arracher sa moto.

Le motocycliste, projeté au sol, a tenté de résister. Face à cette opposition, les agresseurs ont utilisé un gaz asphyxiant avant de prendre la fuite.

Alertés, les éléments de la brigade de recherches du commissariat de la Médina, en patrouille dans le secteur, ont réussi à interpeller Lamine Sow. Ses trois complices, eux, ont pris la fuite et sont activement recherchés par la police.



Lat Soukabé Fall

