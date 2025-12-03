Médina : un mécanicien arrêté pour vol à moto avec violences et usage de gaz asphyxiant

Selon l’enquête, les faits se sont déroulés aux environs de 4 heures du matin. Lamine Sow, domicilié à Fass Delorme, était accompagné de trois complices, identifiés comme Laye, Moussa et Modou. Ensemble, ils ont violemment bousculé le plaignant dans l’intention de lui arracher sa moto.



Le motocycliste, projeté au sol, a tenté de résister. Face à cette opposition, les agresseurs ont utilisé un gaz asphyxiant avant de prendre la fuite.



Alertés, les éléments de la brigade de recherches du commissariat de la Médina, en patrouille dans le secteur, ont réussi à interpeller Lamine Sow. Ses trois complices, eux, ont pris la fuite et sont activement recherchés par la police.

