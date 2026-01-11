Mbour : vols, trahisons et chute morale

Dans le même département, à Falokh, un pêcheur est aujourd’hui en prison. Son épouse découvre chez eux un téléphone volé. En tentant de convaincre son mari de restituer l’objet, elle est violemment agressée, sous les yeux de leur enfant.

Ce qui commence comme une affaire de vol se transforme en dossier de violences conjugales aggravées.





Autre trahison de confiance : celle d’un menuisier qui offre à sa mère une chambre à coucher appartenant à ses clientes. Reconnu coupable d’abus de confiance, il est condamné.





Ces affaires, différentes dans les faits, racontent une même histoire : celle de la rupture des repères, de la confiance bafouée et de la justice comme dernier rempart.

