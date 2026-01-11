Menu
L'Actualité au Sénégal

Mbour : vols, trahisons et chute morale


Rédigé le Jeudi 22 Janvier 2026 à 18:10 | Lu 35 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


À Mbour, les affaires judiciaires se succèdent et dressent un portrait sombre de certaines dérives sociales.
Un retraité découvre que son garage a été entièrement vidé. Neuf véhicules ont disparu. L’enquête révèle que les voitures ont été revendues comme de simples ferrailles. L’auteur présumé ? Un père de famille, dont l’audace choque autant que le mobile interroge.


Mbour : vols, trahisons et chute morale

Dans le même département, à Falokh, un pêcheur est aujourd’hui en prison. Son épouse découvre chez eux un téléphone volé. En tentant de convaincre son mari de restituer l’objet, elle est violemment agressée, sous les yeux de leur enfant.
Ce qui commence comme une affaire de vol se transforme en dossier de violences conjugales aggravées.
 

Autre trahison de confiance : celle d’un menuisier qui offre à sa mère une chambre à coucher appartenant à ses clientes. Reconnu coupable d’abus de confiance, il est condamné.
 

Ces affaires, différentes dans les faits, racontent une même histoire : celle de la rupture des repères, de la confiance bafouée et de la justice comme dernier rempart.



Lat Soukabé Fall

Nouveau commentaire :

Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags