Mbour : une jeune fille bascule dans la psychose après un aphrodisiaque

Une consommation aux lourdes conséquences

Les faits se sont déroulés le samedi 23 janvier 2026 au village de Samekedji, où les suspects ont vendu des produits aphrodisiaques à une jeune fille de 23 ans, célibataire, identifiée comme M. Ndour.



Peu après avoir consommé ces substances, la victime a présenté de graves troubles psychiques, assimilables à un épisode psychotique aigu, nécessitant une prise en charge médicale urgente. La composition exacte des produits consommés demeure inconnue.



L’alerte des autorités locales

Le dimanche 25 janvier, les mêmes individus sont retournés à Samekedji pour tenter d’écouler à nouveau leurs produits. Informé de leur présence, le chef de village a immédiatement alerté la Brigade de proximité de Diass, relevant de la Compagnie de gendarmerie de Mbour.



Les gendarmes se sont rendus sur place et ont procédé à l’interpellation des cinq suspects, qui ont été conduits à la brigade avec l’ensemble des marchandises saisies.



Perquisitions et saisies à Sindia

Dans le cadre de l’enquête, une perquisition menée à leurs domiciles à Sindia a permis la saisie d’un important stock de produits similaires, selon des sources proches du parquet.



Déférés devant le parquet de Mbour

À l’issue de la procédure, les cinq ressortissants nigériens ont été déférés devant le parquet de Mbour.



Ils devront répondre de faits graves pour avoir exposé une jeune femme à un risque sanitaire majeur, en commercialisant des substances illégales et potentiellement dangereuses.

Les mis en cause ont été identifiés comme F. G. R. (49 ans, éleveur), B. P. (32 ans, cultivateur), T. D. (41 ans, ménagère), F. J. B. (42 ans, ménagère) et D. G. S. (30 ans, ménagère).