Mbour : une dispute entre enfants de 9 ans tourne au drame

Un drame d’une rare violence a secoué la ville de Mbour jeudi 4 septembre 2025. Aux environs de 8 heures, deux enfants âgés de 9 ans se sont affrontés près du foirail du quartier ONCAD Santhié.



Selon des sources locales, une simple dispute a dégénéré en bagarre. L’un des enfants a saisi un couteau à pain et a poignardé son camarade dans le dos.



Grièvement blessée, la victime a été évacuée d’urgence par les sapeurs-pompiers vers l’hôpital pour y recevoir des soins. Le couteau n’a pas été retrouvé sur les lieux, bien que des témoins affirment l’avoir aperçu immédiatement après l’incident.



L’auteur présumé a été interpellé et présenté ce lundi devant le Tribunal de Grande Instance (TGI). L’affaire, désormais confiée à la justice, fait l’objet d’une enquête afin de déterminer les circonstances exactes de cette agression.



Ce drame provoque une onde de choc au sein de la population de Mbour. Il met en lumière la problématique inquiétante de la violence précoce chez les enfants et interpelle les familles sur la nécessité de renforcer la vigilance et la sensibilisation.



L’état de santé de la victime reste suivi de près par les équipes médicales.



dakaractu